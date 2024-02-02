جونيا إيتو يغادر منتخب اليابان المشارك في كأس آسيا بعد اتهامه بالاعتداء على امرأتين

أخبار اليابان

أوساكا - (جيجي برس)-- تقدمت امرأتان بشكوى جنائية إلى قسم شرطة أوساكا، تزعمان أنهما تعرضتا لاعتداء جنسي من قبل لاعب كرة القدم الياباني جونيا إيتو، حسبما علم يوم الخميس.

وفي الوقت نفسه، قدم إيتو شكوى بشأن مزاعم كاذبة من قبل المرأتين إلى قسم الشرطة نفسه في ذلك اليوم.

وزعمت تقارير إعلامية أن الحادثة وقعت داخل فندق في أوساكا في يونيو/حزيران العام الماضي بعد مباراة ودية بين اليابان والبيرو.

وقال الاتحاد الياباني إن إيتو الذي ينفي صحة مزاعم السيدتين، غادر المنتخب ”حرصاً على سلامته الذهنية والجسدية“، مضيفاً أن هناك روايات مختلفة حول الحادثة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)