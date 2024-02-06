【فيديو】تحديات إعادة الإعمار بعد مرور شهر على زلزال وسط اليابان

أخبار اليابان

بعد مرور شهر على وقوع زلزال بقوة 7.6 درجة في وسط اليابان، الذي أسفر عن وفاة أكثر من 200 شخص وتشريد آلاف آخرين إلى الملاجئ، تقوم السلطات بجهود مستمرة لدعم الناجين وتسريع عمليات التعافي. تم تأكيد وفاة 240 شخصًا في محافظة إيشيكاوا، ولا يزال 15 آخرون في عداد المفقودين حتى الخميس. وقد أثر الزلزال بشكل كبير على أكثر من 47 ألف منزل، معظمها في شبه جزيرة نوتو.

أجبر الزلزال أكثر من 14000 شخص على اللجوء إلى مراكز الإخلاء، حيث يعيش أكثر من 4000 شخص في مراكز إخلاء ثانوية مثل النزل والفنادق، وغالبًا ما تكون في أماكن بعيدة عن منازلهم.

في العديد من المناطق، لا تزال البنية التحتية الرئيسية تعاني من الأعطال، ويعاني أكثر من 40 ألف منزل وشركة، معظمها في نوتو، من نقص في إمدادات المياه. من المتوقع استعادة الإمدادات في بعض المناطق بحلول نهاية مارس/آذار، لكن بعض المواقع قد لا تحصل على المياه الجارية حتى أبريل/نيسان. السلطات تعمل جاهدة على تقديم المساعدة وإعادة الإعمار لتخفيف معاناة السكان المتضررين.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)