【فيديو】شهر على زلزال وسط اليابان

أخبار اليابان

.

بعد شهر من وقوع زلزال بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر ضرب شبه جزيرة نوتو في محافظة إيشيكاوا في أول أيام العام العام الجديد، لا تزال هناك تحديات لا تعد ولا تحصى في جهود التعافي، حيث لا يزال حوالي 14000 شخص يعيشون في ملاجئ الإخلاء بينما يتسابق المسؤولون لإصلاح البنية التحتية في المنطقة.

وفي الزلزال، تعرض أكثر من 46 ألف منزل في المحافظة لأضرار بالغة أو دمرت تمامًا. كما انقطعت إمدادات المياه عن جزء كبير من السكان.

بالنسبة لبعض المناطق، قد تستغرق عملية الترميم وإعادة الإعمار شهورًا. ولا تزال حوالي 40000 أسرة في إجمالي ثماني مدن وبلدات في إيشيكاوا بدون مياه، مما يؤثر على الطهي والمراحيض والاستحمام وغسيل الملابس.

إحدى المشاكل الرئيسية عند انقطاع المياه هي عدم القدرة على تنظيف المراحيض، مما قد يسبب مشاكل تتعلق بالنظافة في المنازل وملاجئ الإخلاء والمدارس. وتم تركيب سيارات الحمامات المتنقلة والمراحيض المحمولة بدلاً من ذلك.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)