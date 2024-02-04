سكان غزة يشعرون بخيبة أمل بسبب وقف تمويل الأونروا

أخبار اليابان

القاهرة - (جيجي برس)-- أعرب سكان قطاع غزة عن غضبهم وخيبة أملهم إزاء القرارات التي اتخذتها اليابان ودول أخرى بتعليق تمويلها لهيئة تابعة للأمم المتحدة تساعد اللاجئين الفلسطينيين.

وقال أحد السكان في مقابلة هاتفية مع جيجي برس إن العالم يريد قتل الناس في غزة، وأبدى أسفه لأن اليابان أصبحت الآن من بين أكثر من 10 دول أعلنت تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى أو الأونروا.

ويشتبه في تورط 12 موظفا في الأونروا في الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، وقد طردت الأمم المتحدة تسعة منهم وتواصل تحقيقاتها في الأمر.

وفي 26 يناير/ كانون الثاني، قالت الولايات المتحدة إنها ستتوقف عن تقديم الأموال للأونروا حتى تتخذ الأمم المتحدة الإجراءات المناسبة. وحذت حذوها ألمانيا وبريطانيا واليابان ودول أخرى.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أواخر الشهر الماضي: ”يعتمد مليونا مدني في غزة على المساعدات الحيوية التي تقدمها الأونروا من أجل الحياة اليومية، لكن التمويل الحالي للأونروا لن يسمح لها بتلبية جميع المتطلبات لدعمهم في فبراير/ شباط“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)