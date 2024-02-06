【فيديو】مهرجان إضاءة المظلات اليابانية التقليدية

أخبار اليابان

تعمل المئات من المظلات اليابانية التقليدية وآلاف فوانيس الخيزران على تدفئة أجواء ليالي الشتاء الباردة هنا. يُقام المهرجان، الذي يُطلق عليه اسم ”ياماغا تورو رومان هياكا هياكوساي“، حول ”ياتشييو-زا“، وهو مسرح تقليدي في المدينة تم تصنيفه كممتلكات ثقافية وطنية مهمة. تم إلغاء الحدث خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا، لكنه عاد هذا العام. وتزين الشوارع حوالي 5000 أنبوب من الخيزران تحتوي على شموع و300 مظلة يابانية مضيئة. يقام هذا الحدث كل يوم جمعة وسبت حتى 25 فبراير/ شباط من الساعة 5:30 مساءً حتى الساعة 10 مساءً.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)