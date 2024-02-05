افتتاح مهرجان سابورو للثلوج مع عودة مناطق تناول الطعام

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سابورو - (جيجي برس)-- بدأ مهرجان الثلوج السنوي الشهير في سابورو، عاصمة محافظة هوكايدو في أقصى شمال اليابان، يوم الأحد، مع إنشاء مناطق الطعام والشراب بعد إلغائها خلال جائحة كورونا.

ومن المقرر أن يستمر مهرجان سابورو للثلج هذا العام حتى 11 فبراير/ شباط، ويضم إجمالي 196 منحوتة ثلجية وجليدية في ثلاثة أماكن.

تشمل المنحوتات في موقع أودوري الرئيسي تلك التي تحمل عنوان ”Golden Kamuy“، وهي سلسلة مانغا شهيرة تدور أحداثها في هوكايدو، وتلك الموجودة في Es Con Field Hokkaido، الملعب الرئيسي لفريق البيسبول المحترف Hokkaido Nippon-Ham Fighters، والذي تم افتتاحه في مارس/ آذار 2023.

كما يتم عرض تمثال لفيل آسيوي ولد في حديقة حيوان سابورو ماروياما العام الماضي، وتمثال آخر لنجم دوري البيسبول الرئيسي شوهي أوتاني، الذي لعب للفريق قبل أن يبدأ مسيرته الاحترافية في الولايات المتحدة.

في عام 2023، أُقيم مهرجان سابورو للثلج في أماكن فعلية للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، بعد تعليقه بسبب جائحة كورونا، وجذب حوالي 1.75 مليون زائر. لكن لم يتم تجهيز مناطق الطعام والشراب، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)