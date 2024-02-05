【فيديو】الشتاء في اليابان.. انطلاق مهرجان سابورو للثلوج

أخبار اليابان

انطلق مهرجان سابورو للثلوج السنوي في سابورو عاصمة محافظة هوكايدو شمال اليايان، أمس، بعد إلغاء كل القيود المتعلقة بفيروس كورونا للمرة الأولى خلال 4 سنوات. ومن المقرر أن تقام النسخة الـ74 من المهرجان، وهو أحد أكبر الفعاليات الشتوية في البلاد، في 3 مواقع بالمدينة حتى 11 فبراير/ شباط. ومن المقرر أن تضم المواقع نحو 190 تمثالا جليديا وثلجيا، بما في ذلك تماثيل نحتها السكان المحليون. ويضم الموقع الرئيس، متنزه أودوري الواقع وسط المدينة، تمثالا ثلجيا بارتفاع 12 مترا، لشخصيات من مسلسل الأنيمي الشهير غولدن كوموي.

وعادت أكشاك الطعام في الدورة الحالية عقب رفع قيود جائحة كورونا.

وكان المهرجان يجذب أكثر من مليوني شخص سنوياً قبل جائحة كورونا، التي أجبرت المنظمين على جعل المهرجان افتراضياً في عامي 2021 و2022، بينما أقيم على نطاق ضيق العام الماضي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية)