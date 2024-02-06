تويوتا تمدد تعليق الإنتاج في 4 مصانع حتى السبت

أخبار اليابان

ناغويا - (جيجي برس) -- ستواصل شركة تويوتا موتور وقف عمليات ستة خطوط إنتاج في أربعة مصانع جماعية للسيارات في اليابان حتى يوم السبت، حسبما قال مسؤولون في الشركة يوم الاثنين.

وقال المسؤولون إن تويوتا ستتخذ قرارا يوم الخميس بشأن عملياتها الأسبوع المقبل هناك.

في أعقاب الكشف عن تزوير بيانات أداء محرك شركة تويوتا للصناعات للحصول على الموافقة النوعية، أوقفت شركة صناعة السيارات الرائدة إنتاج الطرازات المجهزة بمحركات متأثرة في المصانع الأربعة.

والمصانع الأربعة هي مصانع فوجيماتسو ويوشيوارا التابعة لشركة تويوتا لهياكل السيارات في محافظة آيتشي ومصنع إينابي في محافظة ميئ، والمصنع الرئيسي لهياكل السيارات في محافظة غيفو.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)