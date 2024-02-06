الثلوج تضرب طوكيو والعديد من المناطق الأخرى

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طوكيو - (جيجي برس)-- تحرك نظام الضغط المنخفض شرقًا على طول الساحل الجنوبي لجزيرة هونشو الرئيسية في اليابان يوم الاثنين، مما تسبب في تساقط الثلوج في العديد من المناطق بما في ذلك 23 منطقة خاصة ذات كثافة سكانية عالية في طوكيو.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من تساقط ثلوج كثيفة في 23 منطقة ومعظم منطقة كانتو-كوشين بما في ذلك العاصمة اليابانية، ودعت إلى توخي الحذر بشأن اضطرابات النقل والطرق المتجمدة والانهيارات الثلجية حتى صباح الثلاثاء.

وتساقطت ثلوج كثيفة في المناطق الجبلية وبالقرب منها في منطقة كانتو-كوشين من الشرق إلى وسط اليابان، ومحافظتي جيفو وشيزوكا في وسط اليابان ومحافظة فوكوشيما في شمال شرق البلاد.

وألغت الخطوط الجوية اليابانية وخطوط أول نيبون الجوية 67 رحلة و37 رحلة على التوالي، معظمها في مطار هانيدا بطوكيو.

أوقفت شركة سكك حديد شرق اليابان، أو جي آر إيست، بعض القطارات السريعة على خط تشو، بينما تأخرت قطارات شينكانسن السريعة على خط توكايدو شينكانسن التابع لشركة سكك حديد وسط اليابان، أو جي آر توكاي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)