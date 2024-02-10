تقديم منتجات غذائية أكبر لجذب المستهلكين وسط التضخم في اليابان

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طوكيو - (جيجي برس)-- مع تقليل المستهلكين لمصاريفهم وسط التضخم، تحاول المتاجر الصغيرة ومحلات السوبر ماركت في اليابان جذبهم من خلال زيادة أحجام المنتجات الغذائية، مثل كرات الأرز ”أونيغيري“ والخبز والزبادي مع إبقاء الأسعار دون تغيير.

وقال مسؤول في شركة لوسون لتشغيل المتاجر الصغيرة: ”بسبب مظهرها، يمكن (للمنتجات الغذائية الكبيرة) أن توفر الإثارة والمتعة التي لا يمكن أن توفرها التخفيضات البسيطة في الأسعار“.

في يوم الاثنين، أعلن لوسون عن حملة لزيادة كمية مكونات المنتج بحوالي 50٪. وتغطي الحملة، التي تستمر حتى 26 فبراير/ شباط، إجمالي 19 منتجًا، بما في ذلك أونيغيري والسندويشات ووجبات ”البنتو“ المعبأة والحلويات. أحد المنتجات عبارة عن كعكة ملفوفة مغطاة بجبل من الكريمة الطازجة، بسعر 205 ين.

أطلقت شركة التجزئة العملاقة Aeon Co حملة مماثلة في 24 يناير/ كانون الثاني لبعض منتجاتها ذات العلامات التجارية الخاصة في حوالي 10000 بضائع عامة ومتجر آخر. حجم منتج الزبادي قليل الدسم بسعر 300 ين أكبر بمقدار 40 غرامًا من المعتاد البالغ 415 غرامًا.

وقال مسؤول في شركة Aeon إن الحملة ممكنة لأن ”أسعار المكونات أصبحت الآن مستقرة“. وفي ظل هذه الحملة، ارتفعت المبيعات، ونفدت بعض المنتجات بالفعل.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)