مركز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكي يفتتح مكتبًا لشرق آسيا في طوكيو

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طوكيو - (جيجي برس)-- افتتح المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها مكتبه الإقليمي في شرق آسيا والمحيط الهادئ في طوكيو يوم الاثنين.

ومن خلال المكتب، يهدف مركز السيطرة على الأمراض إلى تعزيز قدرته على التعامل مع الأمراض المعدية مثل كورونا من خلال تسريع تبادل البيانات مع المنطقة وتعزيز التعاون في تدريب الموظفين.

يغطي المكتب الإقليمي السادس لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في العالم دول شرق آسيا وأوقيانوسيا ودول جزر المحيط الهادئ. لدى مركز السيطرة على الأمراض مكتب منفصل للصين.

وفي حفل الافتتاح، قال مدير مركز السيطرة على الأمراض ماندي كوهين إن اليابان كانت رائدة في المعركة العالمية ضد جائحة فيروس كورونا الجديد.

وقال السفير الأمريكي لدى اليابان رام إيمانويل إن المكتب الجديد سيكون بمثابة نظام إنذار مبكر للأمراض المعدية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)