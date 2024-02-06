【فيديو】جولة في متحف الفن والخيال «تيم لاب» طوكيو

أخبار اليابان

عقدت مجموعة الفن الرقمي ”تيم لاب“ معاينة صحفية لمتحف teamLab Borderless، وهو متحف فني سيتم نقله وافتتاحه في مجمع أزابوداي هيلز الكبير بحي ميناتو في طوكيو. وأقيمت عروض المتحف الرقمي في أودايبا بطوكيو حتى أغسطس/ آب 2022، وقد حظي بشعبية كبيرة لدرجة أنه تم إدراجه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لعدد الزوار. ويعرض في المتحف أكثر من 50 عملاً، من بينها أعمال جديدة مثل ”عالم الفقاعات“ المليء بعدد لا يحصى من المجالات، وسلسلة ”تدفق النحت الخفيف“ وهي منحوتات عملاقة تم إنشاؤها باستخدام الضوء. سيكون المتحف مفتوحًا للجمهور اعتبارًا من 9 فبراير/ شباط.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)