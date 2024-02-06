رئيس الوزراء الياباني يتحدث عن العبء الذي يتحمله الناس بسبب التدابير المتعلقة بمعالجة انخفاض معدل المواليد

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طوكيو - (جيجي برس) -- قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو اليوم الثلاثاء إنه من المتوقع أن تجمع الحكومة أقل بقليل من 500 ين شهريًا في المتوسط لكل شخص لتمويل الإجراءات الرامية إلى معالجة انخفاض معدل المواليد في البلاد.

وتخطط الحكومة لتحصيل هذه الرسوم الإضافية بالإضافة إلى أقساط التأمين الطبي العام، بدءًا من السنة المالية 2026. وسيزداد مبلغ الرسوم تدريجيًا، وربما يصل إلى أقل بقليل من 500 ين شهريًا في المتوسط للشخص الواحد في السنة المالية 2028.

وقال كيشيدا خلال اجتماع للجنة الميزانية بمجلس النواب: ”لن يتعرض الناس لعبء مالي إضافي فعلي بفضل الإصلاح المالي وزيادة الأجور“. وأشار إلى أنه سيتم تحصيل الرسوم أيضًا من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا أو أكبر.

وفيما يتعلق بفضيحة الأموال السياسية التي شملت فصائل من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بزعامة كيشيدا، قال إنه سينظر في معاقبة الأشخاص المتورطين بعد فهم الصورة بأكملها.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)