الحكومة اليابانية تريد من الأجانب مساعدة التنمية الريفية

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طوكيو - (جيجي برس)-- علم اليوم الثلاثاء أن وزارة الشؤون الداخلية اليابانية ستقدم الدعم المالي للحكومات المحلية التي تقوم بنشاط بتجنيد مواطنين أجانب للمشاركة في المشاريع التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق الريفية ذات الكثافة السكانية المنخفضة.

وبما أن العديد من الحكومات المحلية حريصة على تعزيز السياحة الداخلية وتسهيل التعايش بين الثقافات المتعددة، فإنها حريصة على انتقاء عقول المواطنين الأجانب، معتقدة أن أفكارهم ورؤاهم ستكون مفيدة.

وستشجع الحكومة المركزية المواطنين غير اليابانيين على الانتقال إلى الريف للمشاركة في مشاريع تنشيط الريف من خلال دعمهم للاستقرار في المنطقة حتى يتمكنوا من المشاركة في مختلف الأنشطة بسلاسة.

وبموجب برنامج الدعم الجديد اعتبارًا من السنة المالية 2024، والتي تبدأ في الأول من أبريل/ نيسان، ستتبنى الحكومة المركزية إجراءات ضريبية خاصة للتخصيص المحلي لتغطية جزء من التكاليف التي تدفعها حكومات المحافظات لتنفيذ الأحداث والأنشطة المتعلقة بمشاريع التنمية الريفية.

وعلى وجه التحديد، سيوفر ما يصل إلى مليوني ين لجهود الحكومات المحلية في توظيف أعضاء المشروع الأجانب وما يصل إلى مليون ين لدعمهم بعد تعيينهم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)