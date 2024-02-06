إعادة فتح المدارس في مدينة إيشيكاوا التي ضربها الزلزال

أخبار اليابان

واجيما - (جيجي برس)-- أعيد فتح جميع المدارس الابتدائية والإعدادية السبع في واجيما بمحافظة إيشيكاوا بوسط اليابان يوم الثلاثاء، بعد إغلاقها بسبب زلزال بقوة 7.6 درجة في يوم رأس السنة الجديدة. .

استأنفت المدارس - ست مدارس ابتدائية ومدرسة إعدادية واحدة - دروسها باستخدام الفصول الدراسية الشاغرة في مدرسة واجيما الثانوية العليا.

تم استئناف الدراسة في جميع المدارس الابتدائية والإعدادية العامة في إيشيكاوا، وفقًا لمجلس التعليم بالمحافظة. وقد أعيد بالفعل فتح المدارس الثانوية العليا ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكانت المدارس الابتدائية والإعدادية السبع في واجيما تبحث عن أماكن لإعادة فتح الفصول الدراسية حيث لم يتم تأمين سلامة مبانيها بسبب الزلزال، أو تم استخدام فصولها الدراسية كمراكز إخلاء.

طُلب من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في مدرسة واجيما الثانوية العليا الانتقال من الفصول الدراسية إلى صالة الألعاب الرياضية.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)