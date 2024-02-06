اليابان تقدم المزيد من المساعدة لإنتاج الرقائق المتقدمة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قالت وزارة الصناعة اليابانية اليوم الثلاثاء إنها ستقدم ما يصل إلى 150 مليار ين كمساعدة جديدة للإنتاج المشترك لذاكرة الفلاش المتطورة في مصنعين في البلاد من قبل شركة كيوكسيا اليابانية الكبرى لصناعة الرقائق. ونظيرتها الأمريكية ويسترن ديجيتال.

وسيصل إجمالي مساعدات الوزارة للمصنعين إلى حد أقصى يبلغ نحو 240 مليار ين.

وستستثمر شركتا كيوكسيا وويسترن ديجيتال نحو 720 مليار ين لتصنيع شرائح ذاكرة فلاش متقدمة. ومن المتوقع أن ينمو الطلب على مثل هذه الرقائق المستخدمة في منتجات مثل السيارات ومراكز البيانات.

ويأتي قرار الوزارة في الوقت الذي تهدف فيه الحكومة اليابانية إلى تأمين إمدادات مستقرة من الرقائق في الداخل حيث أصبحت أشباه الموصلات الحديثة ذات أهمية متزايدة للأمن الاقتصادي.

ستدعم المساعدة الجديدة إنتاج ذاكرة فلاش في المصانع الموجودة في مدينة يوكايتشي بمحافظة مي بوسط اليابان ومدينة كيتاكامي بمحافظة إيواتي شمال شرق اليابان. وعلى وجه التحديد، ستغطي ثلث استثمارات صانعي الرقائق البالغة حوالي 450 مليار ين لإنتاج ذاكرة فلاش ثلاثية الأبعاد متقدمة، والتي من المتوقع أن تبدأ شحناتها من المصنعين في سبتمبر/ أيلول 2025 على أقرب تقدير.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)