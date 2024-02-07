يعادل حجم جبل.. 2.44 مليون طن وزن الحطام الناجم عن زلزال وسط اليابان

أخبار اليابان

إيشيكاوا - (جيجي برس)-- قالت حكومة المحافظة يوم الثلاثاء إن من المتوقع أن تصل النفايات الناجمة عن زلزال شبه جزيرة نوتو الذي ضرب المنطقة في الأول من يناير/ كانون الثاني إلى 2.44 مليون طن في محافظة إيشيكاوا بوسط اليابان.

ويعادل حجم نفايات الكوارث، بما في ذلك النفايات الناتجة عن هدم المباني، حجم النفايات العادية الناتجة في المحافظة على مدى سبع سنوات.

وتأمل إيشيكاوا في نقل النفايات خارج المحافظة، بما في ذلك على متن السفن، ومعالجتها بحلول نهاية مارس/آذار 2026.

ويقترب هذا التقدير من 3.11 مليون طن من النفايات التي نتجت عن زلزال كوماموتو عام 2016 في جنوب غرب اليابان.

وقالت حكومة المحافظة إن التقدير يستخدم طريقة حسابية من قبل وزارة البيئة ويفترض أنه سيتم هدم حوالي 22 ألف مبنى من حوالي 50 ألف مبنى دمرت أو تضررت بشدة بسبب الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)