فريق ياباني يخطط لزراعة كلية خنزير في جنين بشري

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- يقوم الفرقة اليابانية بتحضير دراسة سريرية لزراعة كلية خنزير في جنين مصاب بمرض كلوي حاد. يهدف الفريق إلى تقديم الخطة للجنة حكومية في وقت مبكر من هذا العام، بهدف توفير فرصة للكلية المزروعة للنمو والتطور، مما يساعد على تأجيل حاجة الجنين لجلسات غسيل الكلى بعد الولادة.

في حال نجاح هذه الخطة، ستكون هذه أول حالة في اليابان لزرع عضو من حيوان إلى إنسان. يشارك في الفريق أعضاء من كلية الطب بجامعة جيكي والمركز الوطني لصحة الطفل ونموه.

تأتي هذه الخطوة في إطار البحث عن حلاً للأمراض الكلوية الحادة التي تصيب الأطفال الرضع، حيث يسعى الفريق إلى تطوير تقنية تساعد في علاج هذه الحالات وتحسين جودة الحياة للمصابين بها.





(النص الأصلبي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)