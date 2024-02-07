تويوتا موتور تصبح أول شركة يابانية بقيمة سوقية تزيد عن 50 تريليون ين

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طوكيو - (جيجي برس)-- ارتفعت القيمة السوقية لشركة تويوتا موتور إلى 51,147.4 مليار ين على أساس الإغلاق في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء، مما يجعلها أول شركة يابانية تتجاوز 50 تريليون ين.

جاء هذا الإنجاز بعد أن وصلت القيمة السوقية لشركة تويوتا إلى 48,798.1 مليار ين في 23 يناير/ كانون الثاني، وهو أعلى مستوى على الإطلاق بين الشركات اليابانية، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي سجلته شركة نيبون تلغراف آند فون كورب في عام 1987، خلال فقاعة أسعار الأصول اليابانية.

وفي يوم الثلاثاء، أنهى سعر سهم شركة صناعة السيارات أعلى بنسبة 5% تقريبًا عن اليوم السابق عند 3135 ينًا. لقد اجتذبت الشراء بعد مراجعة توقعات أرباح المجموعة للسنة المالية المنتهية في مارس/ آذار، على الرغم من أن شحناتها تأثرت بفضائح اختبارات السلامة في شركتي المجموعة دايهاتسو موتور وتويوتا للصناعات.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)