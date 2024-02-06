【فيديو】تساقط كثيف للثلوج في طوكيو

أخبار اليابان

اكتست العاصمة اليابانية طوكيو رداء أبيض مع تساقط كثيف للثلوج الاثنين، وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية أن تنحسر موجة الثلوج في الايام المقبلة. وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من تساقط ثلوج كثيفة في جميع أحياء طوكيو البالغ عددها 23، بالإضافة إلى معظم منطقة كانتو كوشين. وحثوا، بالتعاون مع وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة، الناس على توخي الحذر من العوائق المرورية والطرق الجليدية والانهيارات الجليدية حتى صباح اليوم. وقد ألغت شركة الخطوط الجوية اليابانية 69 رحلة يوم الاثنين بينما ألغت شركة طيران عموم اليابان 37 رحلة ومعظمها كانت ستغادر من مطار هانيدا في طوكيو أو ستتجه إليه. وقررت الشركتان إلغاء 31 رحلة في المجمل يوم الثلاثاء.