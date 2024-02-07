روسيا تحظر مجموعة يابانية تسعى إلى استعادة الجزر المتنازع عليها

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أضافت الحكومة الروسية يوم الاثنين مجموعة يابانية تناضل من أجل إعادة جزر شمال غرب المحيط الهادئ التي تسيطر عليها روسيا إلى اليابان إلى قائمتها للمنظمات غير المرغوب فيها.

وتحظر هذه الخطوة على المجموعة العمل على الأراضي الروسية، بما في ذلك الجزر المتنازع عليها، والتي تسمى الأراضي الشمالية في اليابان، والتي استولى عليها الاتحاد السوفيتي من اليابان في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

وتعتبر الخطوة الروسية بمثابة تحذير واضح ضد اليابان قبل يوم الأقاليم الشمالية في اليابان يوم الأربعاء. وشعرت موسكو بالغضب من البيان الذي تم تبنيه في تجمع رعته الحكومة اليابانية قبل عام والذي وصف الجزر بأنها محتلة بشكل غير قانوني.

تشير القائمة إلى أن المجموعة المضافة حديثًا ربما تكون منظمة Hoppo Domei، وهي منظمة مقرها في سابورو، هوكايدو.

وهذه هي المنظمة اليابانية الثانية التي تقوم بحملة من أجل عودة الجزر التي صنفتها موسكو ككيان غير مرغوب فيه بعد إضافة إلى تشيشيما رينمي، وهي مجموعة من المقيمين السابقين في الجزر، إلى القائمة العام الماضي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)