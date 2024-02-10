الرئيس الكوري الجنوبي يمتدح رئيس وزراء اليابان ويصفه بالزعيم الصادق

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سيؤول - (جيجي برس) -- أشاد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يوم الأربعاء برئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو ووصفه بأنه زعيم نزيه وجدير بالثقة، وقال إن العلاقات الثنائية تتحسن.

وقال يون لإذاعة كي بي إس العامة في كوريا الجنوبية في مقابلة إن كيشيدا هو الزعيم الذي التقى به أكثر من مرة، وأنه حصل على انطباع بأن رئيس الوزراء الياباني سياسي نزيه ومخلص للغاية. وأضاف يون أن كيشيدا هو القائد الذي يلتزم دائمًا بالاتفاقيات والوعود.

ومن أجل تسوية المطالبات المرفوعة ضد الشركات اليابانية من قبل العمال الكوريين في زمن الحرب، أعرب يون عن أمله في التعاون من العديد من رجال الأعمال من كلا البلدين الذين يرغبون في استقرار العلاقات الثنائية.

وفي مارس/ آذار من العام الماضي، قالت إدارة يون إن مؤسسة تابعة للحكومة ستدفع تعويضات للمدعين الكوريين الجنوبيين الذين فازوا بقضايا قضائية ضد الشركات اليابانية بشأن العمل في زمن الحرب. ومن المتوقع أن يتم تمويل خطة التعويضات من خلال تبرعات الشركات.

وقال يون إنه بغض النظر عن أحكام المحكمة، فقد تم استعادة علاقات كوريا الجنوبية مع اليابان وهي تتجه نحو المستقبل.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)