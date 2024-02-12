”سوني ميوزيك“ تستحوذ على نصف أعمال مايكل جاكسون

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لوس أنغلوس - (جيجي برس)-- استحوذت شركة سوني ميوزيك إنترتينمنت على نصف الكتالوج الموسيقي لمغني البوب الراحل مايكل جاكسون، حسبما ذكرت مجلة فارايتي الإعلامية الأمريكية يوم الجمعة.

وبموجب الصفقة تدفع الشركة نحو 600 مليون دولار مقابل نصف أعمال مايكل جاكسون، الذي توفي في الخامس والعشرين من يونيو/ حزيران عام 2009. وتقدر قيمة الأصول الموسيقية للمغني الراحل بأكثر من 1.2 مليار دولار.

وتعد هذه الصفقة الأكبر على الإطلاق بالنسبة لعمل فنان موسيقي واحد.

كما تتضمن الصفقة مقطوعات موسيقية لفنانين آخرين استحوذت عليهم مجموعة النشر ”Mijac“ التابعة لمايكل جاكسون، وتشمل أغاني ناجحة لراي تشارلز وإلفيس بريسلي وأريثا فرانكلين.

وكان المغني والملحن الأمريكي بروس سبرينغستين الحائز على عدة جوائز ”غرامي“ باع كامل أعماله الموسيقية وحقوق نشرها لشركة سوني ميوزيك في صفقة بلغت قيمتها 500 مليون دولار، عام 2021.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)