طوكيو تستخدم أكياس قمامة بالأعشاب لمكافحة الفئران

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- بدأ أحد أحياء طوكيو مشروعًا غير مسبوق على أساس تجريبي الشهر الماضي لمكافحة الفئران، وذلك باستخدام أكياس قمامة برائحة الأعشاب.

واجه حي شيودا مشاكل الفئران المتزايدة في السنوات الأخيرة، حيث تلقى حوالي 200 شكوى من السكان سنويًا في السنة المالية 2019-2022، وهو ارتفاع من حوالي 50 شكوى حتى السنة المالية 2018.

وقال مسؤول في الحي إن الزيادة قد تكون بسبب ”عدم إدارة بعض المطاعم لنفايات الطعام بشكل صحيح وبسبب انخفاض الأعداء الطبيعيين مثل الغربان والقطط“. ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الشكاوى 400 شكوى في العام المالي 2023 الذي ينتهي الشهر المقبل.

نجحت منطقة وسط المدينة بالقرب من محطة جي آر كاندا في تقليل عدد الفئران إلى حد ما بين الصيف الماضي والخريف من خلال قواعد صارمة للتخلص من القمامة وتعزيز التنظيف.

ومن أجل منع تزايد أعداد الفئران مرة أخرى، تعاون الحي مع مجموعة من شركات التخلص من النفايات لبدء المشروع النموذجي لاستخدام أكياس القمامة ذات رائحة الأعشاب التي يقال إن الفئران تكرهها. يتم مزج روائح الأعشاب المختلفة مثل النعناع في كيس القمامة.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)