دايهاتسو تستأنف إنتاج طرازين في مصنع كيوتو

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كيوتو - (جيجي برس)-- استأنفت شركة دايهاتسو موتور إنتاج طرازين من السيارات التجارية في مصنعها في كيوتو غربي اليابان اليوم الاثنين.

كان هذا بمثابة الاستئناف الأول لإنتاج سيارات دايهاتسو المحلي، والذي كان قد توقف بالكامل لمدة شهرين تقريبًا بعد ورود تقارير تفيد بأنها زورت اختبارات للحصول على شهادات.

وتأمل شركة دايهاتسو، إحدى الشركات التابعة لشركة تويوتا موتور، في استئناف الإنتاج تدريجيًا للموديلات التي أكدت وزارة النقل سلامتها. ومع ذلك، فمن غير المؤكد متى سيتم استئناف إنتاج السيارات المحلية للشركة بالكامل لأن أعمال التحقق من السلامة التي تجريها الوزارة مستمرة.

عند وصوله إلى مصنع كيوتو في أويامازاكي، محافظة كيوتو، صباح يوم الاثنين، قال موظف بقسم التصنيع يبلغ من العمر 44 عامًا: ”أنا غير مرتاح بعض الشيء، لكنني أريد أن أصنع منتجات أفضل من ذي قبل“.

الجدير بالذكر أن شركة دايهاتسو أغلقت جميع مصانع التجميع المحلية الأربعة التابعة لها في أواخر ديسمبر/كانون الأول في أعقاب ورود التقارير عن فضيحة التزوير. ورفعت الحكومة في وقت لاحق الحظر المؤقت على شحنات بعض الطرز بعد التأكد من استيفائها للمعايير المطلوبة.

إلا أن وزير الصناعة سايتو كين حذر من أنه ما زال على شركة صناعة السيارات العمل بجد لمنع تكرار فشلها.

وقال سايتو ”يجب على دايهاتسو أن تغير ثقافتها المؤسسية التي أدت بها إلى تزوير البيانات في المقام الأول وإن عليها أن تعمل على اتخاذ إجراءات وقائية مناسبة“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)