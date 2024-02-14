تويوتا تستأنف الإنتاج في 3 مصانع

أخبار اليابان

ناغويا - (جيجي برس)-- استأنفت شركة تويوتا موتور يوم الثلاثاء عمليات أربعة خطوط إنتاج في ثلاثة مصانع كانت قد توقفت بسبب غش شركة تويوتا للصناعات في اختبارات أداء المحرك.

وقال مسؤولون في تويوتا إن الهيئات التنظيمية في بعض الدول المستوردة وافقت على إعادة تشغيل الشحن من مصنع يوشيوارا في محافظة آيتشي والمصنعين الآخرين.

ومع ذلك، سيظل أحد خطوط التجميع في مصنع إينابي التابع لشركة تويوتا في محافظة ميئ وآخر في المصنع الرئيسي للشركة في محافظة غيفو متوقفًا حتى يوم الجمعة على الأقل.

في أعقاب الكشف عن الاحتيال في اختبار الشهادات الذي يشمل ثلاثة محركات في شركة مجموعتها، امتنعت تويوتا عن شحن السيارات في اليابان باستخدام المحركات منذ 29 يناير/ كانون الثاني.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)