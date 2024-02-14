الين الياباني ينخفض متجاوزًا عتبة 150 مقابل الدولار الأمريكي

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طوكيو - (جيجي برس)-- ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته خلال ثلاثة أشهر فوق 150.50 ين في تعاملات طوكيو اليوم الأربعاء، مع تزايد التوقعات بفجوة أوسع في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان بعد ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل.

وفي الساعة الثالثة بعد الظهر، بلغ سعر الدولار 150.51-52، مرتفعًا بشكل حاد من 149.58-59 ينًا في الساعة الخامسة مساءً يوم الثلاثاء.

وتجاوزت الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك توقعات السوق مما دفع المحللين للاعتقاد بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يرجئ خفض أسعار الفائدة الرئيسية وسيواصل سياسته للتشديد النقدي.

وأشار نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية كاندا ماساتو إلى أن الين فقد قيمته بنحو 10 ينات منذ مطلع هذا العام. وقال إن مثل هذه التقلبات السريعة غير جيدة للاقتصاد.

وأضاف كاندا أن الحكومة ستراقب سوق الصرف الأجنبي عن كثب وستتخذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة.

وقال ماساتو كاندا للصحفيين صباح الأربعاء، إن ”التحركات الأخيرة (لأسعار الدولار مقابل الين) سريعة للغاية“. ”هناك بعض التحركات المضاربة“.

وقال إن التقلبات السريعة في أسعار صرف العملات الأجنبية ”ليست جيدة“ للاقتصاد.

وقال كاندا: ”سنراقب سوق الصرف الأجنبي عن كثب مع شعور كبير بالتوتر وسنتخذ الاستجابات المناسبة حسب الحاجة“، مع الأخذ في الاعتبار على ما يبدو احتمال قيام السلطات اليابانية بالتدخل في السوق.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)