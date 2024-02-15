القبض على والدين في طوكيو بتهمة قتل ابنتهما

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طوكيو - (جيجي برس)-- ألقت شرطة طوكيو القبض على أبوين يوم الأربعاء بتهمة قتل ابنتهما البالغة من العمر 4 سنوات عن طريق إعطائها مخدرًا عقليًا ومضادًا للتجمد في السيارة في مارس/ آذار الماضي.

ونفى والد الفتاة، كينئيتشي هوسويا، وهو مدير تنفيذي في شركة يبلغ من العمر 43 عامًا ويعيش في حي تايتو بطوكيو، الاتهامات الموجهة إليه أثناء استجواب الشرطة، بينما ظلت زوجته شيهو البالغة من العمر 37 عامًا صامتة.

وأظهر تشريح الجثة وجود مستويات قاتلة من عقار الأولانزابين، وهو دواء لعلاج الفصام، والإيثيلين جلايكول، الذي يستخدم لمنع محركات السيارات من التجمد، في جسد الابنة الثانية يوشيكي.

تم تحديد سبب وفاة يوشيكي على أنه تسمم. وتعتقد إدارة شرطة العاصمة أن الوالدين جعلا ابنتهما تشرب هذه المواد عمدا.

اتصل كينئيتشي بسيارة إسعاف صباح يوم 13 مارس/ آذار من العام الماضي، قائلاً إن يوشيكي لم يكن يتنفس. وتأكدت وفاة الفتاة في المستشفى بعد ساعة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)