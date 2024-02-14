كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز عديدة قبالة سواحلها الشرقية

أخبار اليابان

سيؤول - (جيجي برس) - أطلقت كوريا الشمالية صواريخ كروز باتجاه بحر اليابان قبالة مدينة وونسان الساحلية الشرقية حوالي الساعة 9 صباحًا يوم الأربعاء، وفقًا للجيش الكوري الجنوبي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان إنّ ”قواتنا رصدت صباح اليوم صواريخ كروز عدّة غير محدّدة فوق المياه الواقعة شمال شرق وونسان، وأجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية تجري تحليلاً مفصلاً“ لهذه التجربة الصاروخية الجديدة.

وهذا هو خامس صاروخ كروز تطلقه البلاد هذا العام. تم الإطلاق السابق في 2 فبراير/ شباط.

وتتميز صواريخ كروز بخاصية مميزة تتمثل في التحليق على ارتفاعات منخفضة، ومسار غير منتظم، في حين أن سرعتها أبطأ من سرعة الصواريخ الباليستية.

ومن خلال إطلاق صواريخ كروز بشكل متكرر في فترة قصيرة، يُعتقد أن كوريا الشمالية تحاول تحسين قدراتها الهجومية الدقيقة.

أطلقت كوريا الشمالية صواريخ كروز الاستراتيجية الجديدة من طراز Pulhwasal-3-31 التي أطلقتها الغواصات في 24 و28 يناير/كانون الثاني. وفي 2 فبراير/شباط، أطلقت البلاد ما تدعي أنها صواريخ كروز ذات رؤوس حربية ضخمة للغاية لاختبار قوتها.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)