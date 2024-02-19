مقابلة: أوكرانيا تأمل في جذب شركات صناعة السيارات اليابانية

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طوكيو - (جيجي برس)-- تأمل أوكرانيا أن تقوم شركات صناعة السيارات اليابانية باستثمارات في البلاد، والتي يمكن اعتبارها مكانًا جيدًا لصناعة السيارات الكهربائية، حسبما قال السفير الأوكراني لدى اليابان سيرغي كورسونسكي.

وقال كورسونسكي في مقابلة أجريت معه مؤخراً إن أوكرانيا تتمتع ”بخبرة واسعة في إنتاج جميع أنواع المعدات - الآلات الثقيلة والطائرات وحتى الصواريخ“.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن البلاد قريبة جغرافيًا من أسواق السيارات الرئيسية في أوروبا وغنية بالمعادن الأساسية لبطاريات السيارات الكهربائية، مثل الليثيوم والكوبالت.

وقال كورسونسكي: ”سنتحدث مع الشركات اليابانية“ للبحث عن استثمارات في أوكرانيا. وكان يدور في ذهنه شركة تويوتا موتور وشركة نيسان موتور، وكلاهما انسحبتا من روسيا بعد بدء الغزو الشامل لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

ومن المقرر أن يعقد يوم الاثنين مؤتمر اليابان وأوكرانيا لتعزيز النمو الاقتصادي وإعادة الإعمار في طوكيو. ومن المتوقع أن توقع الشركات والمؤسسات العامة في البلدين مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التعاون.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)