44 % من الكوريين الجنوبيين لديهم انطباع جيد عن اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر استطلاع أجرته مؤسسة يابانية أن نسبة الكوريين الجنوبيين الذين لديهم انطباع إيجابي عن اليابان بلغت 44%، مسجلاً رقمًا قياسيًا للعام الثاني على التوالي.

وارتفع هذا الرقم بنسبة 4.1 نقطة مئوية عن العام السابق، بفضل تحسن العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية، وفقا لنتائج الاستطلاع التي أعلنت يوم السبت.

وأجرى معهد أبحاث الصحافة الياباني الاستطلاع في الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، كوريا الجنوبية، وتايلاند بين نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2023، وتلقى ردودًا من حوالي 1000 شخص من كل دولة.

وسجلت تايلاند أعلى نسبة من الأشخاص الإيجابيين تجاه اليابان بنسبة 91.1٪، تليها فرنسا بنسبة 81.5٪، والولايات المتحدة بنسبة 80.4٪، وبريطانيا بنسبة 71.1٪.

وفي كل عام اعتبارًا من عام 2015، أجرت المؤسسة المسح في 6 دول بما في ذلك الصين أيضًا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)