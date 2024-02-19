فيلم الأنيمي الياباني «الصبي ومالك الحزين» يفوز بجائزتي آني

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لوس أنغلوس -(جيجي برس)-- فاز فيلم ”The Boy and the Heron“(الصبي ومالك الحزين) لمخرج الأنيمي الياباني هاياو ميازاكي، يوم السبت، بجوائز آني لأفضل شخصية أنيمي وأفضل قصة مصورة، وكلاهما للأعمال الروائية.

في حفل توزيع جوائز آني الحادي والخمسين لتكريم أعمال الأنيمي الممتازة، الذي أقيم في لوس أنغلوس، تم اختيار فيلم ”Spider-Man: Across the Spider-Verse“ كأفضل فيلم روائي طويل، والذي يعتبر أعلى جائزة.

حصل تاكيشي هوندا، مخرج الأنيمي لفيلم ميازاكي، وعنوانه الياباني ”Kimitachi wa Do Ikiru ka“، على جائزة أفضل شخصية الأنيمي.

وقال هوندا إنه يعتقد بشدة أن ميازاكي سيبدأ الاستعدادات للعمل القادم، معربًا عن أمله في أن يعمل مع عملاق الأنيمي مرة أخرى.

كان جو هيسايشي، الملحن الذي كان مسؤولاً منذ فترة طويلة عن موسيقى أعمال ميازاكي، بما في ذلك ”The Boy and the Heron“، من بين أولئك الذين حصلوا على جوائز Winsor McCay لتكريم المساهمات في الترويج للأنيمي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)