【فيديو】نهاية مهرجان ياباني تقليدي يعود تاريخه إلى أكثر من 1000 عام بسبب شيخوخة السكان

أخبار اليابان

أُقيم مهرجان سومين-ساي الرئيسي الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 1000 عام للمرة الأخيرة في معبد بوذي في محافظة إيواتي الشمالية الشرقية يوم السبت.

وفي معبد كوكوسيكي-جي في مدينة أوشو، لن يكون هناك المزيد من مهرجان سومين-ساي لأنه أصبح من الصعب مواصلة الحدث السنوي بسبب نقص المشاركين مما يعكس شيخوخة السكان المحليين.

مهرجان سومين ساي، والذي يشار إليه غالبًا على أنه أحد أكثر المهرجانات غرابة في اليابان، كان حدثًا يقام عادة خلال الليل خلال فترة السنة القمرية الجديدة للصلاة من أجل حصاد وفير وصحة جيدة. لقد كان فريدًا من نوعه حيث كان الرجال الذين يرتدون مآزر فقط يتنافسون على حقيبة من القنب تحتوي على التعويذات.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)