اليابان تتعهد بدعم طويل الأمد للاستقرار الاقتصادي في أوكرانيا

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طوكيو - (جيجي برس)-- تعهدت اليابان بتقديم دعم طويل الأمد للمساهمة في استقرار الاقتصاد الأوكراني، وذلك في إطار بيان مشترك أُعلن خلال اجتماع بين الحكومتين اليابانية والأوكرانية في طوكيو. هذا الالتزام يأتي كجزء من جهود اليابان لدعم أوكرانيا في مواجهة التحديات التي نجمت عن الغزو الروسي، بما في ذلك الدفاع عن حريتها واستقلالها وسعيها لاستعادة سلامة أراضيها.

وعقد الاجتماع لمناقشات حول سبل تعزيز إعادة إعمار البلاد التي مزقتها الحرب.

خلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو على أهمية إعادة البناء الاقتصادي لأوكرانيا ليس فقط كاستثمار في مستقبل البلاد ولكن أيضًا كاستثمار في مستقبل اليابان والعالم بأسره. وأشار إلى أن اليابان، من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، ستقدم دعمًا قويًا للجهود المبذولة نحو إعادة البناء الاقتصادي والتعزيز الصناعي في أوكرانيا، معتبرًا أوكرانيا دولة ذات إمكانات كبيرة.

كما كشفت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا أيضًا عن خطة تسمح للأشخاص من الشركات المشاركة في جهود إعادة الإعمار في أوكرانيا بالسفر إلى كييف، على الرغم من التحذيرات السابقة من الحكومة اليابانية التي وضعت تحذير السفر إلى أوكرانيا على أعلى مستوى وحثت المواطنين اليابانيين على تجنب السفر إليها وإخلاء البلاد.

هذا الإعلان يعكس التزام اليابان بدعم استقرار وإعادة إعمار أوكرانيا في مواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة، ويشير إلى الدور النشط الذي تلعبه اليابان في الساحة الدولية لدعم السلام والاستقرار العالميين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)