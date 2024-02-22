وفاة مؤسس «دايسو» أكبر سلسلة محلات 100 ين في اليابان

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هيروشيما - (جيجي برس)-- توفي هيروتاكي يانو، مؤسس شركة دايسو للصناعات، أكبر مشغل لسلسلة متاجر ”100“ ين في اليابان، في 12 فبراير بسبب قصور في القلب عن عمر يناهز 80 عامًا.

أقيمت جنازة يانو من قبل أفراد الأسرة المقربين فقط. وبشكل منفصل، سيتم عقد تجمع لإحياء ذكراه في وقت لاحق.

أسس يانو، المولود في الصين، متجر ”Yano Shoten“ في عام 1972. وقام بتأسيس الشركة في عام 1977 وبدأ في تشغيل متاجر الخصم ذات العلامة التجارية ”100-Yen Shop Daiso“ في النصف الثاني من الثمانينيات.

وتحت قيادة يانو، افتتحت شركة Daiso Industries، ومقرها مدينة هيغاشيهيروشيما بمحافظة هيروشيما غربي اليابان، أول متجر لها في الخارج في تايوان في عام 2001، ومنذ ذلك الحين قامت بتوسيع أعمالها على مستوى العالم، بهدف دعم البنية التحتية للحياة اليومية للناس في جميع أنحاء العالم.

أصبح يانو رئيسًا للشركة في عام 2018 واستقال من منصبه في عام 2019.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)