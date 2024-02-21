فيلم الأنيمي الياباني «الصبي ومالك الحزين» يفوز بجائزة «بافتا» البريطانية

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لندن - (جيجي برس)-- أصبح فيلم ”The Boy and the Heron“ ( الصبي ومالك الحزين) لعبقري الأنيمي الياباني هاياو ميازاكي أول عمل ياباني يفوز بجائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون لأفضل فيلم رسوم متحركة.

في فيلم استديو غيبلي الجديد، ينطلق صبي في رحلة ملحمية يقودها مالك الحزين الغامض إلى عالم يتقاسمه الأحياء والأموات بعد أن فقد والدته خلال الحرب العالمية الثانية.

قبل استلام جائزة البافتا في حفل توزيع الجوائز في لندن يوم الأحد، حصل أول فيلم روائي طويل لميازاكي منذ 10 سنوات على جائزة غولدن غلوب في فئة صور الرسوم المتحركة في يناير/ كانون الثاني وجائزتي آني لأفضل شخصية رسوم متحركة وقصة مصورة، على التوالي، يوم السبت.

ويتركز الاهتمام على ما إذا كان الفيلم سيحصل على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة في حفل توزيع جوائز الأوسكار الشهر المقبل في بيفرلي هيلز، والذي تم ترشيحه لها.

وفي حفل توزيع جوائز البافتا، فاز فيلم ”أوبنهايمر“ للمخرج كريستوفر نولان، وهو فيلم عن السيرة الذاتية للرجل المعروف باسم ”أبو القنبلة النووية“، بسبع جوائز، بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل إخراج.

ويحكي الفيلم السيرة الذاتية لجيه روبرت أوبنهايمر، الذي قاد تطوير القنبلتين الذريتين اللتين ألقيتا على هيروشيما وناغاساكي في شهر أغسطس/آب 1945.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)