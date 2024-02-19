【فيديو】السفير الفلسطيني في طوكيو: هناك حاجة لتكاتف جهود المجتمع الدولي من أجل تحقيق حل الدولتين

أخبار اليابان

في الخامس عشر من الشهر الحالي، عبر السفير الفلسطيني لدى اليابان وليد صيام في ندوة بطوكيو حول الأمن وإدارة الأزمات عن إدانته للأحداث الجارية في قطاع غزة، الذي يتمتع بالحكم الذاتي الفلسطيني، حيث تستمر الهجمات من جانب إسرائيل. وصف هذه الأفعال بأنها ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. وقد أكد على أهمية دور المجتمع الدولي بأكمله، بما في ذلك دور اليابان، في العمل نحو تحقيق حل الدولتين، الذي يسمح بالتعايش السلمي بين إسرائيل وفلسطين.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)