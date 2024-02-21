ما يقرب من 90% من أصحاب الحيوانات الأليفة لديهم خطط إخلاء في حالات الكوارث في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر استطلاع أجرته شركة الأبحاث ”Intage Inc“ ومقرها طوكيو، يوم الثلاثاء، أن 89% من أصحاب الحيوانات الأليفة في اليابان لديهم خطط لإجلاء حيواناتهم الأليفة في حالة وقوع كارثة.

وارتفعت نسبة أصحاب الحيوانات الأليفة بنسبة 3.8 نقطة مئوية عن الاستطلاع السابق الذي أجري في سبتمبر من العام الماضي، قبل أن يضرب زلزال هائل شبه جزيرة نوتو في وسط اليابان في يوم رأس السنة الجديدة.

يبدو أن الزلزال دفع العديد من أصحاب الحيوانات الأليفة إلى التفكير في مكان إخلاء حيواناتهم الأليفة.

وفي الاستطلاع الأخير، قال 51.6% من المشاركين إنهم سيأخذون حيواناتهم الأليفة إلى مراكز الإخلاء، وقال 31.5% إنهم سيبقون مع حيواناتهم الأليفة في السيارات أو الخيام.

وانخفضت نسبة المشاركين الذين ذكروا مراكز الإخلاء بمقدار 1.9 نقطة عن استطلاع سبتمبر/ أيلول، في حين ارتفعت نسبة أولئك الذين ذكروا السيارات أو الخيام 6.3 نقطة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)