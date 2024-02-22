القبض على مخرج سينمائي ياباني بعد ادعاءات بالاعتداء الجنسي

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طوكيو - (جيجي برس)-- تم القبض على المخرج السينمائي الياباني هيديو ساكاكي، يوم الثلاثاء، بتهمة ارتكاب اعتداءات جنسية من خلال تقديم المشورة بشأن التمثيل لامرأة.

وقد نفى ساكاكي (53 عامًا) هذه الاتهامات.

من المقرر أن تقوم إدارة شرطة العاصمة في طوكيو بإجراء تحقيق شامل للتحقق من وجود أي ارتباط بين الحادثة التي تشمل المرأة في العشرينات من عمرها، والتي كانت تسعى لتحقيق حلمها في أن تصبح ممثلة، والتقارير المشابهة التي تلقتها الشرطة من ممثلات محتملات أخريات.

في 23 مايو/ أيار 2016، تم اتهام ساكاكي بالقيام بفعل فاحش ضد المرأة في شقة في منطقة ميناتو بطوكيو، حيث انتهز وضعه كمخرج لتحث المرأة على السماح له بفحص جسدها العاري بحجة التحقق من عدم وجود وشم عليه. كان ساكاكي قد دعاها لتناول العشاء معًا في إحدى المطاعم قبل التوجه إلى الشقة.

الاثنان اجتمعا في ورشة عمل حيث كان ساكاكي يقدم دروسًا في التمثيل لممثلات محتملات في خريف عام 2015 تقريبًا، والتقيا عدة مرات بعد ذلك. تقدمت المرأة بشكوى للشرطة في يونيو/ حزيران 2023.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)