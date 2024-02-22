انتعاش القطاع السياحي مع استمرار تدفق السياح على اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- يقدر عدد الزوار الأجانب لليابان في يناير/ كانون الثاني بنحو 2,688,100، ليقترب من الرقم القياسي المرتفع لهذا الشهر البالغ 2,689,339، والذي تم تسجيله في عام 2019، قبل تفشي جائحة كورونا، وهو ما يمثل حافزًا للسياحة الوطنية اليابانية.

وارتفع عدد الزوار في شهر يناير/ كانون الثاني بنسبة 79.5% عن العام السابق، حيث وصل عدد الزوار من كوريا الجنوبية وتايوان إلى مستوى قياسي بينما زاد عدد الزوار من الولايات المتحدة والفلبين أيضًا.

قال مسؤول في منظمة السياحة الوطنية اليابانية إنه على الرغم من أن زلزال شبه جزيرة نوتو الذي ضرب وسط اليابان في الأول من يناير/كانون الثاني أدى إلى إلغاء بعض الرحلات إلى اليابان، خاصة من شرق آسيا، إلا أن تأثيره كان ”محدودًا“.

منذ الخريف الماضي، ظل العدد الشهري للزوار الأجانب لليابان ثابتا، وعاد إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الوباء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)