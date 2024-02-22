الشرطة اليابانية تفتش قاعدة للشرطة الصينية في طوكيو

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- ذكرت مصادر استقصائية يوم الأربعاء أن شرطة طوكيو فتشت قاعدة يشتبه أنها غير رسمية للشرطة الصينية في العاصمة اليابانية.

وكان الموقع مرتبطًا بامرأتين صينيتين أحالتهما الشرطة إلى النيابة العامة يوم الأربعاء بتهمة تلقي مليون ين بشكل احتيالي من الإعانات الحكومية المتعلقة بجائحة كورونا في يوليو/ تموز 2020.

وفي عام 2022، أفادت منظمة حقوق الإنسان الإسبانية Safeguard Defenders أن الصين أنشأت إجمالي 102 قاعدة للشرطة في 53 دولة.

ومن المعتقد أن هناك قاعدتين من هذا القبيل في اليابان، وقد قام مكتب الأمن العام التابع لإدارة شرطة العاصمة في طوكيو بمداهمة ما يعتقد أنها إحداهما، وهو مبنى في حي شيودا بطوكيو، في مايو/أيار من العام الماضي.

في ذلك الوقت، كانت المرأتان الصينيتان - مديرة شركة تبلغ من العمر 44 عامًا في حي سوميدا بطوكيو ومديرة تنفيذية لشركة تبلغ من العمر 59 عامًا في وارابي بمحافظة سايتاما شمال طوكيو - مديرتين تنفيذيتين للمنظمة التي تمتلك المبنى وكان لها مكتب فيه.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)