رفع دعاوى قضائية جديدة ضد حظر اللقب المزدوج في اليابان

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طوكيو - (جيجي برس)-- سيرفع ستة أزواج دعاوى قضائية ضد الحكومة اليابانية في الثامن من مارس/آذار بشأن قوانين البلاد التي تحظر على المتزوجين استخدام ألقاب مختلفة، حسبما قال محاموهم يوم الأربعاء.

سيزعم الأشخاص الـ 12 أن الأحكام التي تحظر استخدام ألقاب مختلفة في القانون المدني وقانون تسجيل الأسرة غير دستورية. وسيطالبون الدولة بتأكيد قدرتهم على الزواج مع الاحتفاظ بلقبهم، وسيطلبون أيضًا تعويضات من الدولة.

وقد تم رفع دعاوى قضائية مماثلة من قبل نفس الفريق من المحامين مرتين من قبل، ووجدت المحكمة العليا أن الأحكام دستورية في كلتا الحالتين.

والمدعون في الدعاوى القضائية الجديدة، التي سيتم رفعها إلى محكمة منطقة طوكيو ومحكمة منطقة سابورو، هما زوجان في الستينيات من العمر وخمسة أزواج تتراوح أعمارهم بين الثلاثينيات والستينيات من أعمارهم في محافظة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال طوكيو ومحافظة ناغانو الوسطى الذين لم يتزوجوا بسبب حظر اللقب المزدوج.

وسوف يجادلون بأن أحكام القانون التي لا تسمح للمتزوجين باستخدام ألقاب مختلفة تنتهك الحق الدستوري في حرية اتخاذ القرار في الزواج.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)