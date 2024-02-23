في عيد ميلاده.. إمبراطور اليابان يتطلع لإعادة إعمار المناطق التي ضربها الزلزال

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طوكيو - (جيجي برس)-- أتم إمبراطور اليابان ناروهيتو عامه الـ 64 اليوم الجمعة، حيث يأمل في إعادة إعمار المناطق التي ضربها زلزال شبه جزيرة نوتو في الأول من يناير/كانون الثاني.

وأعرب الإمبراطور عن تعازيه في ضحايا الزلزال المدمر خلال مؤتمر صحفي في القصر الإمبراطوري قبيل عيد ميلاده الرابع والستين.

وقال ”آمل مخلصا أن تمضي أعمال الترميم وإعادة الإعمار بسلاسة“.

وقال الإمبراطور إن لديه الكثير من الذكريات عن منطقة نوتو التي ضربها الزلزال، والتي زارها خلال أيام دراسته. وشكر الأشخاص المشاركين في عمليات الإنقاذ والرعاية الطبية واستعادة شريان الحياة هناك، بينما أعرب عن قلقه بشأن طول فترة الإخلاء وانقطاع المياه.

وقال ”سأراقب عملية التعافي، وآمل أن أزور المنطقة برفقة الإمبراطورة ماساكو عندما تسمح الظروف“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)