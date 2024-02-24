الإمبراطور ناروهيتو يُعرب عن تعاطفه مع ضحايا زلزال وسط اليابان

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طوكيو - (جيجي برس) -- نعى الإمبراطور الياباني ناروهيتو يوم الجمعة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب شبه جزيرة نوتو في محافظة إيشيكاوا بوسط اليابان في الأول من يناير/ كانون الثاني.

وقال الإمبراطور أيضًا في حفل استقبال أفراد الجمهور في القصر الإمبراطوري في طوكيو للاحتفال بعيد ميلاده الرابع والستين يوم الجمعة: ”أعرب عن تعاطفي العميق مع العائلات الثكلى والمتضررين من الكارثة“.

وشكر الإمبراطور ناروهيتو المهنئين على قدومهم رغم هطول الأمطار الباردة.

هذه هي المرة الأولى منذ حوالي أربع سنوات التي يُقام فيها حدث في القصر يحيي فيه الإمبراطور وأعضاء آخرون من العائلة الإمبراطورية أفرادًا من الجمهور دون إجراء الكثير لاختيار الزوار مسبقًا. وكان آخر حدث أقيم بدون قرعة هو تجمع رأس السنة الجديدة في يناير 2020.

وظهر الإمبراطور ناروهيتو في شرفة قاعة تشووا- دين بالقصر ثلاث مرات صباح الجمعة مع الإمبراطورة ماساكو، وابنة الزوجين الأميرة أيكو، وولي العهد أكيشينو، والأميرة كيكو، وابنتهما الثانية الأميرة كاكو. ولوح الإمبراطور للزوار بابتسامة.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)