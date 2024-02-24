اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجدد التأكيد على مواصلة التعاون بشأن كوريا الشمالية

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ريو دي جانيرو - (جيجي برس)-- أكد وزراء خارجية اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مجددًا، يوم الخميس، أن الدول الثلاث ستواصل العمل معًا بشكل وثيق بشأن كوريا الشمالية، التي تواصل تطوير الأسلحة النووية والصاروخية، من خلال تعزيز قدراتها النووية والصاروخية وقدرات الردع والاستجابة بما في ذلك التعاون الأمني.

وفي اجتماع في ريو دي جانيرو، تبادلت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير خارجية كوريا الجنوبية تشو تاي يول الآراء حول سلوك الهيمنة المتزايد للصين في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي.

وأعربت كاميكاوا عن قلقها البالغ إزاء إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ الباليستية وتعاونها العسكري مع روسيا، التي تواصل غزوها لأوكرانيا، مشيرة إلى أن طوكيو ستراقب الوضع عن كثب.

وفي الوقت نفسه، قالت إن الباب لا يزال مفتوحا للحوار مع كوريا الشمالية لتخفيف التوترات.

وشكرت كاميكاوا بلينكن وتشو على دعم بلديهما المستمر لجهود طوكيو لحل قضية المواطنين اليابانيين المختطفين في كوريا الشمالية منذ عقود.

وجدد الوزراء أيضا التأكيد على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان في ظل تصاعد الأنشطة البحرية للصين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)