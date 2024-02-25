بعد عامين على الحرب... اليابان ستواصل دعمها لأوكرانيا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تخطط اليابان لمواصلة تقديم المساعدة المادية والمعنوية لأوكرانيا بعد عامين من بدء الغزو الروسي للدولة المجاورة، بالتعاون مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وتعكس نية طوكيو إحساسها بالأزمة بشأن الإكراه العسكري المتنامي الذي تمارسه الصين في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي.

لكن الولايات المتحدة ودول أخرى سئمت من دعم أوكرانيا، ويشعر المسؤولون اليابانيون بالقلق بشأن ما يسمى بخطر ترامب، أو خطر قيام واشنطن بوقف مساعداتها لأوكرانيا اعتمادًا على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقررت اليابان حتى الآن مساعدات لأوكرانيا بقيمة 8.6 مليار دولار، بما في ذلك المساعدات الغذائية والإنسانية.

وعلى الرغم من القيود التي فرضتها على إمدادات الأسلحة، فقد منحت طوكيو سترات واقية من الرصاص وطائرات بدون طيار لأوكرانيا من خلال مراجعة المبادئ التوجيهية لمبادئها الثلاثة بشأن صادرات المعدات الدفاعية. كما اختارت اليابان بشكل فعال تقديم الدعم غير المباشر لأوكرانيا من خلال توريد صواريخ باتريوت أرض-جو الموجهة إلى الولايات المتحدة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)