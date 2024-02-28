【فيديو】مشاركة النساء لأول مرة في «مهرجان العراة» الشهير في اليابان

أخبار اليابان

مهرجان ”هاداكا ماتسوري“ هو تقليد ياباني قديم يُقام في شهر فبراير/ شباط لطرد الأرواح الشريرة واستقبال السنة الجديدة والحظ السعيد. كانت المشاركة في هذا المهرجان تقتصر تقليديًا على الرجال الذين يرتدون ملابس خفيفة.

لكن في الأعوام الأخيرة، بدأت بعض الفعاليات التقليدية في اليابان تتغير لتشمل المشاركة النسائية. وفي هذا السياق، تم السماح لمجموعة من النساء بالمشاركة في مهرجان ”هاداكا ماتسوري“ لأول مرة في تاريخه. وتأتي هذه الخطوة بعد قرون من القيود التقليدية التي منعت المشاركة النسائية في الحدث. ومنذ انعقاده لأول مرة في المدينة قبل حوالي 1250 عاما، لطالما كانت مشاركة النساء في فعالياته محظورة، إلا أن المنظمين قرروا السماح أخيرا لمجموعة مكونة من حوالي 40 امرأة بالمشاركة في دورة هذه السنة.

تعتبر هذه الخطوة تطورًا مهمًا في المجتمع الياباني، حيث يتم تغيير النظرة التقليدية لدور الجنسين في الفعاليات الثقافية والدينية. ومن المتوقع أن تشكل مشاركة النساء في مهرجان ”هاداكا ماتسوري“ خطوة نحو تعزيز المساواة بين الجنسين وتعددية المشاركة في التقاليد اليابانية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)