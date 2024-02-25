كيشيدا يتعهد بتوسيع المساعدات إلى مناطق التي ضربها زلزال وسط اليابان

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إيشيكاوا - (جيجي برس)-- قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو خلال زيارته إلى منطقة منكوبة يوم السبت، إن الحكومة اليابانية ستواصل توسيع مساعداتها للمتضررين من زلزال شبه جزيرة نوتو الذي وقع في الأول من يناير/ كانون الثاني.

وقال كيشيدا في مركز إجلاء في بلدة أناميزو بمحافظة إيشيكاوا بوسط اليابان ”سنعمل معا لمساعدة الناس في مناطق الكوارث على استعادة حياتهم الطبيعية“.

ويبدو أن رئيس الوزراء ينوي الاستماع عن آراء الأشخاص المتضررين بشكل مباشر في إجراءات دعم إعادة الإعمار وإعادة الإعمار التي تتخذها الحكومة.

وهذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها كيشيدا إلى المناطق التي ضربها الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة.

وقال رجل مسن في مركز الإخلاء لرئيس الوزراء إن حوالي 540 شخصًا يأملون في الانتقال إلى 280 وحدة سكنية مخطط لها لإعادة الإعمار.

















(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)