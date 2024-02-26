افتتاح أول مصنع للرقائق الإلكترونية لشركة ”TSMC“ في اليابان

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كوماموتو - (جيجي برس)-- افتتحت شركة TSMC التايوانية، وهي أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية بالتعاقد في العالم، أول مصنع لها على الإطلاق في اليابان يوم السبت. ويقع المصنع في محافظة كوماموتو جنوب غربي البلاد. ويتركز الاهتمام على ما إذا كان وصول الشركة سيساعد في إنعاش قطاع أشباه الموصلات في اليابان.

وفي اليوم نفسه، قالت وزارة الصناعة اليابانية إنها ستقدم ما يصل إلى 732 مليار ين كمساعدة مالية للمصنع الثاني المزمع للشركة التايوانية في اليابان.

يقع المصنع الأول في مدينة كيكويو بمحافظة كوماموتو. وسيتم أيضًا بناء المصنع الثاني في محافظة جنوب غرب اليابان.

ويبلغ إجمالي المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة اليابانية لمصنعي TSMC حوالي 1.2 تريليون ين، بما في ذلك ما يصل إلى 476 مليار ين للمصنع الأول، والذي قررت في عام 2022.

وتأتي المساعدة في الوقت الذي تهدف فيه الحكومة إلى دعم الإنتاج المحلي لأشباه الموصلات، التي تعتبرها عنصرًا مهمًا للأمن الاقتصادي.

ويعتبر تدشين مصنع TSMC ورقة رابحة لليابان التي تتنافس مع الولايات المتحدة وأوروبا على اجتذاب شركات تصنيع أشباه الموصلات من خلال حوافز هائلة.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني سايتو كين ”أشباه الموصلات هي منتجات استراتيجية رئيسية للقدرة التنافسية الصناعية والأمن الاقتصادي لليابان. إن افتتاح المصنع الأول مهم للغاية في توفير قطعة مفقودة من قطاع أشباه الموصلات في اليابان“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)