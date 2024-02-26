زعماء مجموعة السبع يؤكدون مجددا دعمهم الثابت لأوكرانيا

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باريس - (جيجي برس)-- أصدر زعماء مجموعة الدول السبع الكبرى بيانًا مشتركًا أكدوا فيه من جديد ”دعمهم الثابت“ لأوكرانيا يوم السبت، بعد عامين من بدء الغزو الروسي للبلاد.

وقال قادة مجموعة السبع في بيان مشترك إثر قمة عبر الفيديو ”سنواصل زيادة كلفة الحرب الروسية وخفض مصادر عائداتها وإعاقة جهودها لبناء ماكينتها الحربية، الأمر الذي تظهره رزم العقوبات التي تبنيناها أخيرا“.

وحضر قمة مجموعة السبع أيضًا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي طلب توفير الأسلحة والذخيرة اللازمة لمواجهة العدوان الروسي بسرعة.

وأشار رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو إلى أن بلاده ستفرض عقوبات إضافية على روسيا بالتنسيق مع نظرائها في مجموعة السبع.

وقال كيشيدا إنه من المهم إظهار التضامن مع أوكرانيا، التي لا تزال في وضع خطير في ظل الغزو الروسي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)